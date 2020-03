Universo de Leonardo da Vinci numa exposição em Coimbra

A Casa das Caldeiras da Universidade de Coimbra, acolhe, desde domingo 1 de março, uma exposição em torno do universo de Leonardo da Vinci, apresentando 12 máquinas construídas a partir de esboços do artista e inventor italiano. A exposição, promovida pelo Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e pelo Exploratório - Centro Ciência Viva, está patente até finais de junho.