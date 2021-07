Universo do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles recordado em livro

Pode ser uma sugestão para leitura em tempo de férias. A obra, da autoria do arquiteto paisagista Fernando Santos Pessoa, aluno, depois colega e amigo de Ribeiro Telles, revela vários aspetos do universo pessoal e profissional de Gonçalo Ribeiro Telles.