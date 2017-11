Urban Beach: Câmara só pode "limitar horários" e segurança é "com a PSP"

RTP03 Nov, 2017, 12:03 / atualizado em 03 Nov, 2017, 12:11 | País

"Ao abrigo do regulamento de horários, a CML apenas pode aplicar limitações ao horário de funcionamento de estabelecimentos. No caso das motivadas por perturbação da tranquilidade pública, e como já foi aplicado noutros casos, sempre a pedido ou em coordenação com a PSP, como entidade responsável de segurança pública e de forma a não prejudicar qualquer iniciativa em curso ou pretendida por esta polícia", explicou a autarquia em comunicado.



Depois, em conferência de imprensa, Fernando Medina disse aos jornalistas que "não pode atuar ao arrepio da lei" e que "não pode atuar nas competências que não tem e que a lei não lhe atribui".



O presidente da autarquia, Fernando Medina, voltou a salientar que o ministro da Administração Interna, como entidade competente, e após parecer da câmara, deliberou aplicar a medida de encerramento do espaço."Somos favoráveis a essa iniciativa para que haja um cabal esclarecimento de todos os factos e para que a investigação possa decorrer sem qualquer perturbação".Na nota anteriormente enviada às redações, a Câmara Municipal diz ainda que na sequência dos "intoleráveis acontecimentos" ocorridos na madrugada da passada quarta-feira nas imediações da discoteca Urban Beach, o presidente da autarquia contactou de imediato a Direção da PSP e o ministro da Administração Interna, tendo em vista o acionamento das medidas adequadas.Medina voltou a sublinhar que as competências de encerramento de estabelecimentos por motivos de segurança "são exclusivas do MAI" e "foram por este exercidas após imediato parecer favorável da CML".De acordo com o autarca, a Câmara continuará a trabalhar de forma próxima com a PSP e o MAI tendo em vista a melhoria das condições de segurança na cidade de Lisboa.No mesmo comunicado, o gabinete da autarquia de Lisboa referiu ainda que “são falsas as afirmações proferidas ao longo do dia de ontem pelo vereador do CDS, de que a Câmara de Lisboa dispunha de poderes, que não estaria a exercer, de cessação de licenças ou encerramento do estabelecimento por motivo de segurança”.O gabinete de Fernando Medina volta a frisar que “essas competências são exclusivas do MAI, e foram por este exercidas após imediato parecer favorável da CML. As afirmações do vereador do CDS são pois reveladoras de má-fé e tentativa de aproveitamento político básico, em nada contribuindo para a resolução de qualquer problema”.