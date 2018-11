Urban Beach. Três ex-seguranças vão a julgamento

RTP21 Nov, 2018, 14:26 / atualizado em 21 Nov, 2018, 14:50 | País

A decisão instrutória chegou às mãos dos advogados às 14h30. A juíza de instrução criminal Cláudia Pina pronunciou – ou seja, decidiu levar a julgamento – os três arguidos do processo da discoteca Urban Beach, em Lisboa, “nos exatos termos” da acusação deduzida pelo Ministério Público.Os três arguidos requereram a abertura de instrução.



Os três ex-seguranças estão acusados de tentativa de homicídio de dois homens agredidos em novembro do ano passado nas imediações daquela discoteca de Lisboa.



A procuradora do Ministério Público havia pedido, no debate instrutório, a 12 de novembro, que os arguidos fossem levados a julgamento nos “termos da acusação”. Por sua vez, os advogados de defesa pediram que os respetivos constituintes fossem pronunciados por ofensa à integridade física simples.



Nos termos do despacho de acusação do Ministério Público, citado pela agência Lusa, os três seguranças foram informados, pelas 6h30 do dia 1 de novembro de 2017, de que um grupo de quatro pessoas estaria a fazer provocações a clientes junto a uma rulote de comes e bebes.



Os seguranças terão então confrontado o grupo em causa, “nomeadamente com o facto de ali se encontrarem a assaltar pessoas”. Partiram depois para agressões, segundo o Ministério Público, com socos, pontapés e golpes de arma branca.



Os dois agredidos foram transportados para o serviço de urgências do Hospital de São José, em Lisboa.



c/ Lusa