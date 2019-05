Urbanização turística em Portimão obtém declaração de impacte ambiental negativa

Lusa08 Mai, 2019, 17:19 | País

"A operação de loteamento para a construção de três estabelecimentos hoteleiros, num total de mais de 600 camas turísticas, no sítio de João D`Arens, Portimão, a cerca de 200 metros da crista das arribas instáveis do troço costeiro localizado entre as praias dos Três Irmãos e do Vau, obteve uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável", revelou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve num comunicado.

A mesma fonte precisou que a DIA desfavorável foi emitida na sexta-feira passada e "foi precedida de parecer desfavorável da Comissão de Avaliação responsável pela análise técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)".

A Comissão de Avaliação considerou que "o projeto não reúne condições para poder ser viabilizado, nomeadamente no que se refere a fatores como a Biodiversidade e a Paisagem", referiu a CCDR algarvia.

Esta foi a conclusão da Comissão "independentemente das medidas propostas no EIA para a mitigação, prevenção e compensação dos impactes identificados" na zona, onde seria expectável, segundo a DIA, uma "destruição de quase três hectares de um dos núcleos mais representativos de `Linaria algarviana`, espécie vegetal fortemente pressionada, exclusiva do Barlavento algarvio e detentora de estatuto de proteção pelo regime da Rede Natura 2000".

Além da ameaça a esta espécie, a Comissão de Avaliação antecipou também "impactes irreversíveis na estrutura e qualidade cénica da paisagem, suscetíveis de comprometer a identidade de uma das zonas que preserva os traços originais da paisagem costeira regional" da zona oeste do Algarve.

"A ocupação urbano-turística prevista é enquadrada por um plano territorial que, em conjunto com outros instrumentos congéneres ainda vigentes, preveem uma edificabilidade potencial global para a faixa dos 500 metros da linha de costa do Algarve estimada em cerca de 20.000 camas", frisou a mesma fonte.

No início de abril, a CCDR do Algarve recusou o alargamento do prazo da consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para a construção de três hotéis em Portimão, pedido por vários cidadãos, disse na ocasião uma fonte oficial.

O grupo de cidadãos que se opõe à construção das unidades hoteleiras na zona de João D` Arens, no litoral do concelho de Portimão, distrito de Faro, requereu a prorrogação do prazo por um período suplementar de 15 dias, alegando que fora impedido de consultar documentos na posse da Câmara de Portimão.

Fonte da CCDR do Algarve disse então à Lusa que "não foi deferido o pedido para prorrogar o prazo da consulta pública", que tinha terminado em 15 de março.

O projeto de loteamento é promovido pela Top Building - Investimentos Imobiliários, SA, em representação das sociedades proprietárias dos terrenos: Astronow, M. I. Estoril Invest, Areia Feliz, Top Building e Prainha.

Implementado numa área de 31,69 hectares, o projeto previa num loteamento urbano para fins turísticos, constituído por três lotes, cada um destinado a um estabelecimento hoteleiro com um máximo de três pisos, num investimento estimado entre 40 a 45 milhões de euros.