As escalas das próximas semanas revelam grandes dificuldades. O dirigente do Sindicato Independente dos Médicos, Hugo Cadavez, garante que as urgências podem mesmo fechar durante vários dias seguidos.





Esta quarta-feira não foi possível escalar cinco médicos, o mínimo para ter a urgência a funcionar. Uma situação que pode agravar-se, diz Hugo Cadavez, e não só na especialidade de ginecologia e obstetrícia.





Há hospitais onde estão a ser suspensos exames por falta de médicos.