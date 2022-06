Urgência de Ginecologia e Obstetrícia em Abrantes encerrada. Ministra ouvida no Parlamento

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) aponta a “doença súbita de dois profissionais” como motivo para o encerramento daquele serviço durante 24 horas, tendo acrescentado que “as grávidas devem dirigir-se/serão encaminhadas para o Hospital de Santarém, e, caso se justifique, para outras unidades hospitalares da região”.”.Por outro lado, acrescenta a administração hospitalar presidida por Casimiro Ramos, “”.O CHMT disse ainda que esta “articulação” foi “previamente coordenada entre diversos Hospitais da região”, e que a mesma “faz parte da gestão cabal das urgências hospitalares no período de contingência atualmente vivido nesta área da Ginecologia-Obstetrícia”.

Vários condicionamentos

Plano para urgências conhecido hoje

A urgência pediátrica do hospital de Torres Vedras também encerra hoje. A urgência de pediatria vai encerrar às 9 da manhã e reabre amanhã também às 9 da manhã.Durante o encerramento, o Hospital de referência passa a ser o das Caldas da Rainha.A administração do hospital de Torres Vedras adianta no entanto, que os doentes que se desloquem pelos próprios meios às urgências serão atendidos.Também as urgências de cirurgia geral e de obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra estão condicionadas até às 8 da manhã.Há também limitações na Maternidade Alfredo da Costa e em Vila Franca de Xira.Hoje, deverá ser apresentado o plano para ultrapassar a crise nas urgências.A Comissão criada para resolver este problema tem reunido com a ministra da Saúde e com as administrações regionais de saúde.Algumas das propostas passam por dar mais autonomia aos hospitais, permitir a flexibilidade horária dos médicos e repensar as questões salariais.