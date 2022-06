Urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo vai encerrar até sábado

A urgência de ginecologia e obstetrícia do hospital de Loures estará encerrada entre as 14h00 do dia 24 (hoje, sexta-feira) e as 8h00 da manhã do dia 25 de junho. Neste caso, as grávidas devem dirigir-se ou serão encaminhadas para outras unidades da rede da cidade de Lisboa.