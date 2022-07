Urgência de obstetrícia de Braga encerradas durante 24 horas

As urgência de ginecologia e obstetrícia do hospital de Braga encerraram às 8h00 e só reabrem às 8h00 de segunda-feira. As grávidas estão a ser enviadas para outros hospitais. Esta é a sexta vez que o serviço fecha as portas desde o início de junho.