Urgência de pediatria do Hospital de Santa Maria a "rebentar pelas costuras"

Foto: António Antunes - RTP

A diretora do serviço, Ana Isabel Lopes, dá conta de um grande aumento de afluência.



Ana Isabel Lopes explica que o fecho de vários serviços de urgência pediátrica na Grande Lisboa contribui para esta situação e que vai ser preciso fazer ajustes com urgência para evitar o colapso do serviço.



A situação agrava-se com o facto de muitos médicos terem pedido escusa e as equipas estão nos mínimos.