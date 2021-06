Urgência do Hospital de S. João com subida de 40% nos casos suspeitos de Covid-19

Foto: RTP

O padrão é comparável com aquilo que se verificou nas primeiras vagas da pandemia. É o que descreve o médico Nélson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva desta unidade hospitalar do Porto.