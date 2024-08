A Ordem dos Médicos considera inaceitável o aumento do fecho de urgências no país e o bastonário diz mesmo haver já uma banalização de encerramentos. São 13 serviços de portas fechadas este domingo com a Obstetrícia no topo das preocupações. Na região de Lisboa a Maternidade Alfredo da Costa aguenta a pressão acrescida, mas já sem camas disponíveis.