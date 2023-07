Urgência pediátrica de Chaves fechada em dois períodos em julho

Através de um comunicado dirigido à população da área de influência da unidade hospitalar de Chaves, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) informou hoje que o atendimento aos utentes em idade pediátrica se realizará, na quarta e na quinta-feira e entre os dias 12 e 16 de julho, na urgência da unidade Hospitalar de Vila Real.

O centro hospitalar especificou que a urgência pediátrica do Hospital Chaves estará fechada entre as 08:00 de quarta-feira (5 de julho) e as 08:00 de sexta-feira (7 de julho), e ainda entre as 08:00 de quarta-feira, dia 12 de julho, e as 08:00 de segunda-feira, 17 de julho.

"Assim sendo, solicita-se aos utentes que, nestes dias, não se desloquem à urgência pediátrica de Chaves, sem contacto prévio com a Linha SNS 24 -- 808 24 24 24 - que disponibilizará aconselhamento e encaminhamento em situação de doença e medicação", informou ainda o CHTMAD, através da rede social Facebook.

Acrescentou que, em caso de confirmação pela Linha SNS 24 da necessidade de deslocação à urgência pediátrica, os utentes deverão dirigir-se à urgência da unidade hospitalar de Vila Real do CHTMAD.

As cidades de Chaves e de Vila Real distam cerca de 70 quilómetros.

O hospital de Chaves, instalado no Alto Tâmega, está integrado no CHTMAD, que tem sede social em Vila Real e agrega ainda a unidade hospitalar de Lamego.

Já em abril, a urgência pediátrica do Hospitalar de Chaves também esteve fechada no período da Páscoa.