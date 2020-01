Urgência pediátrica de Torres Vedras funciona sem pediatras

A presidente do conselho de administração do CHO esclareceu que a urgência continua a funcionar, mas, no distrito de Leiria, informou.Elsa Banza admitiu que já houve constrangimentos no dia 31 de dezembro e deverão voltar a existir na próxima semana, pelo mesmo motivo.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e de Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).