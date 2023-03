Urgência pediátrica do Beatriz Ângelo passa a fechar à noite e ao fim de semana

Encerra esta noite a urgência pediátrica do Hospital de Loures e reabre no dia seguinte às 9 da manhã.A Direção Executiva do SNS anunciou que a assistência urgente às crianças da área de referência deste hospital será assegurada pelos vários centros hospitalares de Lisboa.





A jornalista Ana Sofia Freitas conta-nos o que se espera desta decisão.



Na próxima terça-feira o ministro da Saúde recebe os autarcas das populações que se servem do Hospital de Loures, os presidentes de câmara querem convencer a tutela a reverter a decisão.