Urgência pediátrica do Garcia de Orta fechada até segunda-feira

Para tentar resolver o problema de falta de pediatras necessários ao serviço, a administração está a estudar a reorganização do serviço, que poderá incluir a nomeação de um novo coordenador.

Nas últimas semanas, o Ministério da Saúde aprovou a contratação direta de três profissionais face aos problemas dos últimos meses na urgência pediátrica do Garcia de Orta.







No entanto, o presidente do hospital, Luís Amaro já admitiu a possibilidade de a urgência pediátrica só voltar a funcionar normalmente aos fins de semana "daqui a seis meses", após a realização de concursos de admissão de novos pediatras.

Em declarações à agência Lusa, Luís Amaro revelou também que já não se deveria concretizar o protocolo que chegou a estar previsto com a União das Misericórdias Portuguesas para solucionar a carência de pediatras a curto prazo e que consistia em trazer pediatras do norte do país.





A escassez de recursos já levou ao encerramento da urgência pediátrica nos últimos quatro fins de semana.







No comunicado divulgado na quinta-feira, o Hospital Garcia de Orta lembrava que, durante os períodos de encerramento da urgência pediátrica naquela unidade hospitalar, os utentes podem recorrer ao Atendimento Complementar nos Centros de Saúde Rainha D. Leonor, em Almada, e Amora, no Seixal.Estes centros estão abertos das 10h00 às 17h00, de sábado e domingo.

Para situações mais graves, os utentes devem recorrer às urgências pediátricas dos hospitais de Santa Maria ou D. Estefânia, em Lisboa.







c/ Lusa