Urgência pediátrica do hospital de Beja fechada até às 20:00

Numa informação publicada na sua página de Internet, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), na qual o hospital de Beja está integrado, disse que o encerramento se deve a "motivos imprevistos".

"A escala de urgência da especialidade de Pediatria ficou a descoberto, sendo necessário proceder ao encerramento do Serviço de Urgência Pediátrica" do hospital, entre as 08:00 e as 20:00, lê-se na mesma comunicação.

Segundo a ULSBA, como consequência, está também encerrado o bloco de partos da mesma unidade hospitalar, pelo mesmo período.

Apesar de a informação em relação ao fecho da urgência pediátrica deste hospital alentejano constar do `site` da ULSBA, consultado pela agência Lusa, a página de Internet do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não alude hoje, pelo menos até às 12:40, a este encerramento.

De acordo com o `site` do SNS, os serviços hoje fechados são a Urgência de Pediatria do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, no distrito de Setúbal, e as urgências de obstetrícia e ginecologia dessa mesma unidade hospitalar e dos hospitais de São Bernardo, em Setúbal, e Distrital das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

Com urgências referenciadas estão três unidades: Urgência Pediátrica do Serviço de Atendimento Complementar de Pediatria Viseu, entre as 20:15 e as 23:00, e no Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, conhecido como Hospital Amadora-Sintra, a Urgência Obstetrícia e Ginecologia, entre as 00:00 e as 24:00 e a Urgência Pediátrica entre as 20:00 e as 24:00 horas.

Nas unidades referenciadas, os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

Questionada pela Lusa sobre o facto de o fecho da urgência pediátrica do hospital de Beja não ser elencado no `site` do SNS, fonte do Ministério da Saúde indicou que "o carregamento de dados na plataforma é da responsabilidade das 39 unidades locais de saúde" que existem no país.

Contudo, neste caso, informou a mesma fonte, "houve um atraso na atualização de dados relativos à ULSBA devido a uma atualização do sistema, que é operacionalizado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)".

"A ULSBA comunicou, mas houve uma atualização do sistema e o carregamento atrasou-se", frisou, indicando que a informação sobre a ULSBA deverá "em breve estar correta" na página do SNS.