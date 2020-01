Urgência Pediátrica do Litoral Alentejano reabre após 48 horas sem atendimento a crianças

No Hospital do Litoral Alentejano só há uma médica pediatra. O atendimento urgente a crianças é garantido por especialistas de Medicina Geral e Familiar. E, sem clínicos que assegurassem as escalas, o serviço teve mesmo de fechar durante 48 horas.