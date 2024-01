O Hospital Amadora Sintra teve hoje mais de vinte horas de espera para situações urgentes. Em Loures, no Beatriz Ângelo, os utentes com pulseira amarela esperam quase onze horas.

Ainda assim, a pressão nas urgências diminuiu este domingo em diferentes pontos do país.



No Porto, os dois principais hospitais estavam esta manhã com cerca de uma hora de espera.