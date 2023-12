Urgências com constrangimentos por "aceleração significativa da incidência de gripe"

No hospital de São João, no Porto, a afluência às urgências tem estado a aumentar nos últimos dias, como previsto para esta época do ano, entrando nas contas o aumento da incidência de Gripe A. Também no hospital de Santa Maria, em Lisboa, o tempo de espera é longo, mas o João Gouveia garante que o hospital ainda tem capacidade de resposta.

No hospital de São João, deram entrada até terça-feira 878 pessoas no serviço de urgência. O diretor deste serviço confirmou que o "número de episódios de entrada na urgência" aumentou depois do dia de Natal.



"Tradicionalmente, o dia 26 de dezembro é o dia do ano com mais episódios de urgência e portanto esse aumento de pressão é esperado pelas equipas", explicou Nelson Pereira.



Contudo, na terça-feira havia muitos profissionais em tolerância de ponto e por isso a capacidade de receber "doentes com queixas agudas" era menor. Além disso, "estamos em fase de pico e de aceleração significativa da incidência de gripe, neste caso de Gripe A".



Em Lisboa, o diretor de serviço de urgência do hospital Santa Maria refere que nesta época, com maior afluência de utentes e mais profissionais de férias, "é sempre mais difícil". Até porque, como explicou João Gouveia, a maioria das urgências são asseguradas por prestadores de serviço que "não têm obrigação" de trabalhar em dias festivos.



Apesar dos tempos longos de espera e das dificuldades para internamento, João Gouveia garante que este hospital ainda tem capacidade de resposta.