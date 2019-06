Urgências de 13 hospitais do norte do país em risco de fechar no verão

Foto: RTP

No documento, os diretores clínicos expõe a situação de caos nas maternidades e dizem ser necessário novas contratações de profissionais.



O diretor de Obstetrícia do Hospital de São João do Porto, Nuno Montenegro, explica o que está em causa neste protesto.



“Os colegas resolveram manifestar-se em relação à distribuição de vagas de especialistas nos hospitais na zona norte”, explica.



O médico diz que não se esperam problemas no Hospital de São João do Porto, mas receia que isso aconteça noutros hospitais do norte do país.



A Administração Regional de Saúde do Norte garantiu à Antena 1 que não tem conhecimento de nenhuma maternidade que esteja em risco de fechar nos meses de verão, assegurando ainda que, para já, não existe esse risco.A ARS Norte esclarece ainda que, apesar de não haver profissionais de saúde suficientes na obstetrícia, a situação está a ser gerida com os recursos existentes, de forma a evitar problemas.A ministra da Saúde, Marta Temido, disse também que não recebeu qualquer indicação sobre a possibilidade de haver problemas nos hospitais do Grande Porto.