Urgências de Ginecologia/Obstetrícia de Braga e Aveiro fechadas

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro está fechada até amanhã. Já a urgência desta especialidade no hospital de Braga estará encerrado desde as 08h de domingo até às 08h de segunda-feira, por impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho.