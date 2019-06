Urgências de obstetrícia de Lisboa fechadas rotativamente durante o verão

O jornal Público avança esta quinta-feira que, por falta de médicos, estão em causa as unidades de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais de Lisboa: Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora-Sintra.



Uma das propostas do Ministério da Saúde é que, até final de setembro, esses hospitais alternem as semanas de atendimento.