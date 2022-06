Urgências de Obstetrícia de Loures encerradas a partir das 14:00 até 08:00 de sábado

As urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vão estar encerradas entre as 14:00 de hoje e as 08:00 de sábado, informou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).