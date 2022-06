Urgências de Obstetrícia de Loures voltam a fechar até às 8h00 de domingo

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, encerradas desde as 14h00 de sexta-feira, só reabrirão às 8h00 de domingo e não hoje, como inicialmente anunciado, segundo fonte oficial.