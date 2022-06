Urgências de obstetrícia de Portimão normalizadas

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Paulo Neves, admite que o problema da falta de médicos para a escala da urgência pode voltar a acontecer, mas garante que estão a ser feitos planos de contingência para minimizar os possíveis impactos.



Paulo Neves anunciou ainda que deverá haver nos próximos dias de pediatras no serviço de Portimão, esperando-se a formalização da disponibilidade dos médicos.