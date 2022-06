Urgências de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier também vão fechar

Foto: RickMorais - Wikimedia Commons

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo avançou esta segunda-feira que, para além do encerramento do serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, entre 20h00 de hoje e as 8h00 de amanhã, vão estar também fechadas as urgências de ginecologia/obstetrícia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, ou seja, as do Hospital São Francisco Xavier.