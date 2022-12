Urgências de obstetrícia dos hospitais de Setúbal e Barreiro alternam ao fim de semana

No final de uma reunião com o ministro da Saúde, os presidentes das câmaras municipais de Setúbal, André Martins, de Sesimbra, Francisco de Jesus, e de Palmela, Álvaro Amaro, revelaram aos jornalistas a proposta da equipa de Manuel Pizarro para evitar maiores constrangimentos devido à falta de pessoal.

O objetivo desta proposta é evitar os sucessivos encerramentos temporários das urgências e de algumas valências, situação que ainda esta terça-feira voltou a afetar o Hospital São Bernardo, em Setúbal.

À saída da reunião com o ministro da Saúde, o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, afirmou que está de acordo com a "gestão articulada" entre os hospitais de Setúbal, Palmela, Sesimbra e Barreiro.

, acrescentou.

À comunicação social, André Martins indicou que, para já, e até que seja feita uma avaliação com a tutela no final de janeiro do próximo ano, "o Hospital de Almada ficará sempre aberto e o de Setúbal e do Barreiro encerrarão em função das condições, aos fins de semana e no Natal e no Ano Novo".

"Mais uma vez afirmámos [ao ministro da Saúde] que, do nosso ponto de vista, não se trata de resolver alguns problemas ou pontualmente resolver problemas, porque existem problemas de fundo que é importante resolver e serem considerados", acrescentou o autarca.

A equipa ministerial demonstrou conhecer a situação e manifestou disponibilidade para, em conjunto com as câmaras municipais, acompanhar a gestão articulada entre os três hospitais, cujos horários terão de ser comunicados à população para que esta saiba onde e quando ir.

"É uma medida de emergência", frisou, acrescentando: "O Centro Hospitalar de Setúbal precisa de uma medida de fundo".

Quanto a Francisco Jesus, "há a salientar a disponibilidade do ministro, o conhecimento sobre a matéria e a disponibilidade para trabalhar connosco".



"Vai reunir connosco em Setúbal, vai conhecer o hospital, há garantias de que alguns investimentos programados poderem se realizar, entendemos que a equipa ministerial tem conhecimento dos problemas com recursos humanos".



Sobre a questão da pediatria do Hospital de Setúbal, que esteve encerrada devido à falta de médicos, o autarca disse que, "com certeza que se vai resolver, com recurso a mais médicos tarefeiros, que não vão compor a equipa do São Bernardo, que não garantem uma escala com eficiência, com regularidade, mais uma vez. Depende sempre da disponibilidade de médicos tarefeiros para conseguir ter essa escala a funcionar".



Álvaro Amaro, por outro lado, disse que na reunião foi anunciado que "haverá medidas tendo em vista autonomizar e possibilitar as administrações hospitalares de contratarem com mais flexibilidade e mais possibilidade descentralizada".



"Temos de avaliar isto nas próximas semanas e perceber que passos estão a ser dados para medidas estruturantes e de fundo", disse.

Plano comum para assegurar urgências

Os três autarcas reconheceram, contudo, que esta medida temporária não irá evitar novos encerramentos e que a contratação de tarefeiros se irá manter, face à falta de médicos no quadro.

Já ao início da tarde, os autarcas destas zonas da Área Metropolitana de Lisboa, anunciaram que os hospitais de Setúbal, Almada e Barreiro vão começar a partilhar recursos para garantir o funcionamento de pelo menos dois serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia durante o Natal e o Ano Novo, segundo decisão da direção executiva do SNS.



De acordo com uma deliberação assinada na segunda-feira pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Orta e o Centro Hospitalar de Setúbal cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o acesso pelo menos a dois Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na área de influência dessas unidades hospitalares, em todas as circunstâncias, nomeadamente durante as épocas festivas do Natal e do Ano Novo.



Ao abrigo da deliberação, as três instituições mobilizam recursos no sentido de assegurar a operação em pleno dos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e respetivo Bloco de Partos do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e do Hospital Garcia de Orta entre sexta-feira (dia 23) e segunda-feira (dia 26).



O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal assume o nível 1 do Plano de Contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos entre as 08h00 e as 20h00 de sexta-feira e o nível 3 entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 de segunda-feira.



Já o serviço do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e do Hospital Garcia de Orta funcionarão de forma normal no fim de semana de 23 a 26 de dezembro de 2022.



No período entre 30 de dezembro e 02 de janeiro, as três instituições mobilizam recursos no sentido de assegurar a operação em pleno dos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta e do Centro Hospitalar de Setúbal.



Nesse contexto, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo assume o nível 1 do Plano de Contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos entre as 08h00 e as 20h00 do dia 30 de dezembro de 2022 e o nível 3 entre as 20h00 do dia 30 de dezembro de 2022 e as 08h00 do dia 02 de janeiro de 2023.



Já os serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta e do Centro Hospitalar de Setúbal, funcionarão de forma normal no fim de semana de 30 de dezembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023.



O plano define ainda que o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Orta e o Centro Hospitalar de Setúbal cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o funcionamento rotativo dos respetivos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia durante o primeiro trimestre de 2023 com um modelo de funcionamento já definido.



Durante os fins de semana, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta funcionará de forma normal, enquanto os Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo alternam o acesso com o Serviço de Urgência Externa de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal.







C/ Lusa