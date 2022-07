Urgências de Obstetrícia e Pediatria de Portimão a funcionar com condicionamentos

A urgência de Obstetrícia do Hospital de Portimão está a funcionar com condicionamentos, atendendo apenas grávidas até às 22 semanas de gestação. As restante parturientes são transferidas para Faro, visto que o Bloco de Partos está encerrado por não haver médicos suficientes para garantir a escala de urgência.