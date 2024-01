Urgências de obstetrícia em Lisboa de portas fechadas durante a noite

Foto: Hush Naidoo Jade Photography - Unsplash

Durante a noite, o atendimento passa a ser assegurado apenas a quem telefonar para a linha SNS24 ou para o INEM, e que tenha sido referenciado.



Apenas "grávidas com 22 ou mais semanas de gestação e sinais ou sintomas de doença aguda" serão referenciadas para serem atendidas. As restantes devem procurar outros hospitais próximos ou esperar pelo atendimento durante o dia.



A Direção Executiva do SNS acredita que a medida permite diminuir a procura à noite de urgências de ginecologia ou de obstetrícia no primeiro trimestre de gestação.