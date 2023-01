Urgências de obstetrícia: solução será apresentada até março

Em entrevista à Antena 1 e ao, Miguel Guimarães referiu que a Ordem tem estado a trabalhar com a comissão que foi criada para analisar o problema e a solução, acredita, não vai passar por fechar maternidades, mas sim por reduzir horários noturnos.Já em relação à criação de concursos institucionais, a par do concurso nacional para a colocação dos médicos, Miguel Guimarães chama a atenção para a necessidade de manter a transparência na seleção e para a concorrência que possa existir entre os hospitais. Ainda assim, reconhece que os concursos institucionais podem ser uma forma de conseguir atrair mais médicos para o interior, se vierem acompanhados de um pacote de incentivos.Miguel Guimarães admite que este tipo de contratação seja extensível aos agrupamentos de saúde, mas sempre por via de concurso.Nesta entrevista, o bastonário da Ordem dos Médicos defende o fim das Administrações Regionais de Saúde. Segundo Miguel Guimarães, com a criação da Direção Executiva do SNS passaram a existir "áreas a mais, várias estruturas que não justificam a sua existência" e, em concreto, as administrações regionais de saúde "não fazem sentido" e "podiam terminar".Já quanto à gestão das verbas da saúde, continua a defender existência de uma Lei de Meios para que haja mais previsibilidade na despesa, mas, ainda assim, não considera que seja necessário um orçamento retificativo por causa da saúde.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena 1, e Maria Caetano, do