Urgências do Beatriz Ângelo com tempos de espera de 12 horas para doentes urgentes

O hospital Beatriz Ângelo é um dos hospitais que mais tem sofrido com as listas de espera.Esta terça-feira é o hospital com tempos de espera mais elevados nas urgências gerais na região da Grande Lisboa. Um doente com pulseira amarela tem, neste momento, de esperar 12 horas para ser atendido, segundo os dados disponíveis na página do SNS Às 10h00, havia registo de 36 pessoas com pulseira amarela neste hospital.As infeções respiratórias têm levado muita gente aos hospitais, o que tem provocado longas horas de espera em hospitais como o de Beatriz Ângelo.O aumento da mortalidade por causa de doenças respiratórias está a ser apontada como uma das razões para a Direção-Geral da Saúde (DGS) admitir baixar para os 45 anos a vacinação gratuita contra a gripe.Nas últimas três semanas, a mortalidade aumentou no grupo dos 45 aos 64 anos.Na segunda-feira, a campanha de vacinação sazonal contra a gripe e covid-19 foi alargada a pessoas com mais de 50 e 18 anos, respetivamente.