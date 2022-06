Urgências do hospital do Barreiro e do S. Francisco Xavier encerradas esta noite

Urgências no Hospital do Barreiro vão encerrar a partir das 21h00 por falta de meios humanos nos serviços de ginecologia e obstetrícia, estando apenas um médico da especialidade no hospital. Em alternativa, as mulheres grávida podem ir ao Hospital de Setúbal ou ao de Almada.