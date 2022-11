Urgências dos hospitais continuam sob pressão

No Centro Hospitalar Lisboa Central, que integra os hospitais de São José e Estefânia, a afluência à urgência geral e pediátrica aumentou cerca de 20% em novembro deste ano em relação ao mesmo período de 2019, ou seja pré-pandemia.



No Hospital Beatriz Ângelo em Loures, ao inicio do dia os doentes urgentes com pulseira amarela tiveram de aguardar mais de cinco horas e meia para serem atendidos.



Já o hospital Garcia de Orta apelou à população para uma utilização racional dos serviços de urgência, alegando que cerca de 50% dos utentes que se dirigem ao hospital não são urgentes.