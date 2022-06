Urgências encerradas. Hospital de Braga sem obstetras envia utentes para outros hospitais

O serviço de obstetrícia do Hospital de Braga está encerrado e muitas das doentes estão a ser aconselhadas a ir e a ser encaminhadas para os hospitais de Viana do Castelo, Guimarães e Famalicão. E em casos graves para o São João no Porto.