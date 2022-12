Urgências. Hospitais da Grande Lisboa enfrentam efeitos de elevada afluência

Na noite de sábado, o Garcia de Orta, em Almada, e o Beatriz Ângelo, em Loures, estiveram sem INEM.

Os tempos de espera continuam a ultrapassar o recomendado.



. A instituição alega que não foi possível receber pessoas nestas condições, fora da área, por causa da grande afluência às urgências.A situação começou, uma vez mais, a complicar-se às 12h00 de domingo, com os doentes a serem reencaminhados. Espera-se que comece a melhorar durante a manhã desta segunda-feira.

Rosa Azevedo - Antena 1



. Ao que a RTP apurou, as urgências nunca estiveram encerradas, mas mostraram-se sobrecarregadas.Houve utentes à espera para serem vistos desde a tarde de domingo. O hospital decidiu reencaminhar doentes para outros hospitais do Médio Tejo, como Tomar e Torres Novas.

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes estará a encaminhar doentes para Lisboa.



Por sua vez,. Em comunicado, a administração informa que houve mais 150 doentes do que no mesmo dia da semana passada.O Santa Maria diz que este aumento também está relacionado com o facto de o hospital ter de dar resposta a utentes de outras unidades, onde as urgências estiveram encerradas.De acordo com odo Serviço Nacional de Saúde,