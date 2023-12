Urgências. Hospital Santa Maria com oito horas de espera

A pressão no serviço de urgência do Santa Maria, em Lisboa, mantém-se elevada, devido à grande afluência de doentes. A situação tem sido agravada pelo pico de infeções respiratórias e de casos de gripe, além de ser uma época em que muitos médicos estão de férias e de os profissionais em serviço se recusarem a exceder as 150 horas extraordinárias.