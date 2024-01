Uma mulher de 80 morreu nas urgências do Hospital de Penafiel, enquanto esperava para ser observada. A informação é confirmada pela Ordem dos Enfermeiros que fala numa situação caótica nesta unidade de saúde.

Diferentes urgências, de norte a sul do país, continuam sob elevada pressão. No Hospital Amadora-Sintra, há doentes que passaram a noite a dormir no chão. Os familiares de quem recorreu esta noite às urgências desta unidade de saúde descrevem um cenário de caos.