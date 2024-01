Ministro apela a que só recorra a urgências quem estiver "gravemente doente"

Foto: Estela Silva - Lusa

Perante a situação de elevada pressão nos hospitais em todo o país, Manuel Pizarro deixou o apelo para que as pessoas só "recorram às urgências" se estiverem "gravemente doentes". O ministro da Saúde pediu ainda que, "antes de recorrer às urgências, estabeleçam um contacto" com o 112 ou a linha SNS 24.