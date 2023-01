Urgências limitadas a internistas tornam especialidade pouco atrativa, diz Daniel Ferro

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O presidente cessante da administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte alerta que as urgências hospitalares estão praticamente limitadas aos médicos internistas. No entender de Daniel Ferro, isso é uma sobrecarga de trabalho para os profissionais e torna a especialidade de Medicina Interna pouco atrativa.