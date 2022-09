Urgências no Algarve "presas por arames"

Nuno Patrício - RTP

O diretor clínico do centro hospitalar do Algarve considera "muito difícil" manter as urgências de ginecologia e obstetrícia a funcionar. Mais de 50 por cento dos médicos são tarefeiros. Mesmo fora do período de férias, pode haver necessidade de encerrar temporariamente os serviços, admite Horácio Guerreiro à Antena1. Um dos maiores problemas da região é a falta de pediatras.