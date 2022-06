Urgências no Hospital de Leiria foram encerradas por falta de capacidade de resposta

As urgências do Hospital de Leiria forma encerradas por falta de capacidade de resposta. Todos os doentes estão a ser encaminhados para o Hospital Universitário de Coimbra. O Hospital de Santo André, em Leiria, está desde as 16 horas sem receber doentes urgentes.