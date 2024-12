Na véspera e no dia de Natal, há uma dezena de urgências fechadas ou condicionadas no país. Os condicionamentos afetam as Gerais, as de Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve são as mais afetadas.



O diretor executivo do SNS desvaloriza as falhas nas escalas.



No Algarve, a Federação Nacional de Médicos garante que a assistência a crianças está em perigo com dias sem qualquer pediatra de serviço.