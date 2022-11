Urgências no Santa Maria com tempo de espera médio de dez horas

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A pressão nas urgências hospitalares, em Lisboa, está a fazer aumentar os tempos de espera para os doentes urgentes. De acordo com o portal do SNS, no Hospital de Santa Maria, o tempo médio de espera era, na manhã desta quarta-feira, de dez horas para os doentes com pulseira amarela.