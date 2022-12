Urgências obstétricas. Cinco blocos de parto vão estar encerrados no fim de ano

Vão estar fechados os blocos de parto dos hospitais das Caldas da Rainha, na Região Oeste, e dos hospitais de Loures e do Montijo, na Grande Lisboa. Mais a sul é o Hospital de Beja, no Alentejo, e o de Portimão, no Algarve, que vão sentir constrangimentos.



São assim em menor número as maternidades com urgências condicionadas quando comparado com o período do Natal.



A Direção Executiva do SNS prepara assim esta segunda fase dizendo que a primeira parte da operação "Nascer em Segurança" decorreu de forma tranquila segundo o planeado.