Urgências obstétricas. Normalidade regressou ao Hospital de Loures

Foto: João Marques - RTP

As que teriam de ser transportadas de ambulância foram encaminhadas pelo CODU e INEM para outras unidades hospitalares. Outros hospitais da Grande Lisboa que voltaram também a registar constrangimentos.



Em causa estão as escalas de médicos que se encontram abaixo dos mínimos considerados seguros. A urgência geral do hospital de Cascais por exemplo não recebeu ambulâncias e só reabriu ao final da tarde de domingo.



A urgência pediátrica esteve também com limitações às ambulâncias. No São Francisco Xavier, em Lisboa, apesar da pressão não houve limitações no atendimento.