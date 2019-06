Urgências para grávidas na Grande Lisboa vão ter mais duas dezenas de médicos

Foto: Reuters

São jovens especialistas de obstetrícia, pediatria e anestesiologia que assumem funções no próximo mês.



O presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, explicou que são médicos que se candidataram ao concurso que já estava aberto e entram em funções no mês que vem.



Em causa estão 11 anestesistas, 5 obstetras e 10 pediatras.



O atendimento urgente a grávidas em quatro hospitais da área de Lisboa durante as férias de verão tem estado em risco.



As declarações de Luis Pisco à Antena 1 foram feitas depois de reuniões com o bastonário da Ordem dos Médicos.