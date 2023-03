Urgências pediátricas vão voltar a abrir ao fim de semana em Loures

O horário será o do dias de semana, sem urgência noturna. O serviço encerra entre as 20h00 e as 8h00 da manhã.



Os autarcas ainda não sabem qual a solução que vai ser encontrada pelo ministério da saúde para a contratação de médicos para preencher as escalas do fim de semana.