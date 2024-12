Urgências. PS quer ouvir no Parlamento o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde

À Antena 1, João Paulo Correia sublinha que a obrigatoriedade de se ligar a linha SNS24 antes de aceder às urgências é uma medida errada que não foi bem preparada pelo Governo.O acesso às urgências hospitalares em determinadas regiões do país continua em crise, acusa o PS.O PS quer ouvir com urgência no parlamento o diretor executivo do SNS. Os socialistas consideram que é grave o que se está a passar nas urgências, cada vez mais pressionadas.