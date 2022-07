Urgências. Secretário de Estado da Saúde garante que Governo procura soluções

Lacerda Sales passa a responsabilidade do pagamento das horas extra dos médicos para os hospitais, embora a lei imponha que a despesa não pode ultrapassar o do último semestre de 2019.



O Secretário de Estado fez referência que no seu tempo não se ganhava tanto em horas extra.